A Força do Querer: Zeca vê quando Jeiza desce do carro de Caio

Nesta terça-feira (5), Zeca vê quando Jeiza desce do carro de Caio. Jeiza confessa a Cândida que gostou de ter beijado Caio. Caio questiona Irene sobre Solange. Silvana tenta convencer Eurico de que a assinatura nos cheques não é do empresário. Jeiza marca um jantar com Caio, e Alan aconselha a pupila a ter calma. Rubinho pede que Bibi negocie um armamento com bandidos e Alessia alerta a amiga. Joyce rejeita Ivana e Zu a conforta. Cândida comenta com Edinalva e Ritinha que Jeiza recebeu flores de Caio. Eurico cede em fazer um cartão de crédito para Elvira. Elvira pensa em pedir ajuda a Sabiá para encontrar Solange/Irene. Joyce decide cortar a mesada de Ivana. Simone sugere que Ivana adote o nome de Ivan. Ritinha conta para Zeca que Jeiza beijou outro homem. Bibi perde a negociação de armas com os bandidos. Ritinha conta para Zeca que Jeiza beijou outro.