Pega Pega: Douglas desconfia do envolvimento de Malagueta no roubo

Nesta terça-feira (05), Douglas desconfia do envolvimento de Malagueta no roubo. Malagueta impede Mônica de fugir do hotel. Eric avisa a Luíza que ela precisa se preparar para dizer a Pedrinho que ele não receberá de volta o dinheiro que estava com Agnaldo. Siqueira aceita a volta de Domênico à delegacia. Lígia inventa que deseja ser a melhor amiga de Sabine. Timóteo avisa a Athaíde que a forma de achar o documento que está com Arlete é entrar na casa dela e simular um assalto. Bebeth diz a Luíza que sempre ouviu de Maria Pia que os pais dela brigavam constantemente por causa de dinheiro. Eric pede a Ingrid sigilo a respeito de um recado que recebeu. Siqueira começa a interrogar Agnaldo sobre o roubo no hotel.