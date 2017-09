Lançado oficialmente na última sexta-feira (1º), o curso de Medicina da Uninove em Mauá já teve as primeiras atividades pedagógicas nesta segunda-feira (4). A primeira turma é formada por 50 alunos, que recebem aulas no novo campus. Destes, dois estudantes de baixa renda foram contemplados pela Prefeitura com bolsas de estudos integrais para cursar a universidade de graça.

A chegada do curso já neste semestre aconteceu após negociações junto à Prefeitura, pois a expectativa era de que as aulas começassem apenas no ano que vem. O Paço mauaense pediu para a universidade fosse instalada em uma área central e de que os funcionários fossem, em sua maioria, moradores do município.

O prefeito Atila Jacomussi (PSB) classificou a chegada da Faculdade de Medicina como um fato histórico. “O filho de Mauá vai poder colocar o anel de doutor no dedo. E não é qualquer anel. É o anel de médico. Estou orgulhoso e emocionado por este sonho que se torna realidade”.

Os bolsistas Felipe, 20 anos, morador do Jardim Zaíra, e Lindolfo, 27 anos, morador do Parque das Américas, também compareceram ao ato na última sexta. A oportunidade dos jovens em cursar Medicina de graça foi destacada por Jacomussi. “Isso é transformar vidas. É olhar para frente. É dar mais oportunidade. É ter a certeza de estarmos vivendo, de fato, um Novo Tempo”.

Pela parceria entre a Prefeitura e a Uninove, fechada por meio de parceria pelo Programa Mais Médicos, os alunos terão acesso à rede pública de Saúde do município para estágio já a partir do primeiro semestre do curso.

O edital determina ainda que a instituição de Ensino Superior repasse de 6% do valor arrecadado com as mensalidades dos alunos à Prefeitura. O montante será utilizado para manutenção e zeladoria de equipamentos da Saúde, entre os hospitais, UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e UPAs (Unidades de Pronto Atendimento).

Os alunos passarão por estágio supervisionado oferecendo serviços a diferentes equipamentos de saúde municipal, de acordo com o semestre cursado. O Hospital Nardini será usado como Hospital Escola, oferecendo mais opções de especialidades e auxiliando assim a melhorar atendimentos e zerar filas de espera que existam atualmente na cidade. As unidades de saúde da cidade e o Programa Saúde da Família também serão atendidas pela parceria.