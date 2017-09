Com feriado em NY e negócios limitados, dólar recua com venda de exportador

Em dia de feriado nos EUA do Dia do Trabalho e de volume limitado de negócios, o dólar operou em queda ao longo desta segunda-feira, 4, e fechou no patamar dos R$ 3,13. De acordo com profissionais no mercado, este movimento foi impulsionado principalmente por exportadores, que resolveram atuar no mercado se antecipando ao feriado do dia 7 de setembro. A queda, no entanto, foi limitada devido à cautela global, após a Coreia do Norte ter realizado seu maior teste nuclear, o que fez a divisa dos EUA subir ante a maioria das moedas emergentes.

“Hoje tivemos muitas vendas de exportadores”, disse o diretor da Correparti, Ricardo Gomes da Silva, acrescentando que esse movimento é comum no início de cada mês, uma vez que as vendas ficam mais restritas no final do mês por causa de formação da Ptax. “No entanto, hoje, tivemos uma queda mais proeminente porque o investidor aproveitou para fazer operações antes do feriadão nesta semana”, explicou.

A moeda americana chegou a renovar algumas mínimas durante à tarde. De acordo com o operador da H.Commcor Cleber Alessie Machado Neto, o baixo volume de negócios faz com que qualquer oscilação seja mais acentuada, levando o dólar a atingir os R$ 3,1336 (-0,37%).

Embora o viés tenha sido de queda durante todo o dia, a baixa foi limitada devido a uma piora de humor no cenário geopolítico. Ontem, a Coreia do Norte realizou o seu sexto e maior teste nuclear, o que fez os investidores buscarem ativos mais seguros, como o iene e euro.

No mercado à vista, o dólar terminou em baixa de 0,22%, aos R$ 3,1381. O giro financeiro somou US$ 918 milhões. Na mínima, a moeda ficou em R$ 3,1336 (-0,37%) e, na máxima, aos R$ 3,1455 (+0,01%).

No mercado futuro, o dólar para outubro caiu 0,03%, aos R$ 3,1525. O volume financeiro movimentado somou US$ 5,71 bilhões. Durante o pregão, a divisa oscilou de R$ 3,1440 (-0,30%) a R$ 3,1565 (+0,09%).