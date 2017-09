Tite arma seleção brasileira com Fernandinho e Firmino em treino

A seleção brasileira realiza nesta tarde de segunda-feira seu único treino de reconhecimento do gramado do Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla. Trata-se do local da partida desta terça-feira com a Colômbia, pela antepenúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018.

A imprensa teve acesso apenas aos primeiros 15 minutos de atividade, mas foi possível ver que Fernandinho e Roberto Firmino treinaram novamente entre os titulares e vão para o jogo.

Assim, o time que enfrentará os colombianos terá Alisson; Daniel Alves, Thiago Silva, Marquinhos e Filipe Luís; Fernandinho, Renato Augusto, Paulinho, Willian e Neymar; Roberto Firmino.

As entradas de Fernandinho e Firmino já haviam sido testadas no último treino realizado em Manaus, no domingo. Tite voltou a repetir a escalação na tarde desta segunda, em treino escaldante no mesmo local e horário do jogo desta terça. A sensação térmica ultrapassa os 40 graus em Barranquilla.