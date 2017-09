Em entrevista do Jornal da Gazeta, da TV Gazeta, na última sexta-feira (1º), o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), desconversou sobre uma possível renúncia do cargo para disputar o comando do Palácio dos Bandeirantes no próximo ano. A jornalista Maria Lydia insistiu na pergunta por quase sete minutos, mas o tucano preferia falar sobre projetos no município. Ao ver que a resposta de “sim” ou “não” seria evitada por Morando, a apresentadora seguiu para outros assuntos. Morando apenas disse. “Você (Maria) está me dando mais moral que o PSDB sobre esse assunto, como vou responder?”.

Marinho afirma que Morando mentiu sobre continuação de obras

Em discurso no bairro Alvarenga, no último domingo (3), o ex-prefeito de São Bernardo Luiz Marinho (PT) afirmou que Orlando Morando mentiu ao falar que o financiamento de US$ 125 milhões junto ao CAF (Corporação Andina de Fomento) para obras de mobilidade urbana e drenagem foram obtidas por causa da política de austeridade da atual gestão. “Ninguém aprova um financiamento desses sem não houver um planejamento e deixamos tudo muito bem encaminhado, pois considero que o prefeito tem que fazer uma gestão pensando em 20 anos e não apenas para seu mandato”, afirmou o petista.

Fuzari e Manente se reúnem com moradores do pós-balsa

O vereador de São Bernardo Julinho Fuzari (PPS) e o deputado federal Alex Manente (PPS/SP) realizaram uma reunião com moradores da região do pós-balsa. O encontro, que aconteceu no final de semana, surgiu após informações de que o governo municipal faria uma forte fiscalização no local para evitar novas construções – lembrando que o local é uma área de manancial. Vereadores do PT também acompanharam o ato. Os manifestantes relataram falta de diálogo do Poder Público para tentar resolver os problemas do local.

Deputado federal anuncia emendas para Diadema

Em reunião com o prefeito de Diadema, Lauro Michels (PV), em seu gabinete, nesta segunda-feira (4), o deputado federal Eli Corrêa Filho (DEM/SP) anunciou o envio de R$ 250 mil em emendas para infraestrutura. Segundo Michels, a verba será utilizada para a reforma da Escola Municipal de Ensino Básico (EMEB) Luiz Gonzaga, no bairro Jardim Paineiras. Ainda não se sabe quando o valor chegará aos cofres públicos da Prefeitura diademense.

PSOL de Santo André define sua nova Executiva

Em reunião que ocorreu neste domingo (3), na Câmara de Santo André, o PSOL andreense definiu sua nova Executiva comandará a legenda nos próximos dois anos. Diego Tavares assume a presidência da legenda no lugar de Ricardo Alvarez que assume a vice-presidência. Solange Massari será a nova secretária geral do partido no município. Durante o encontro também foram encaminhadas as primeiras conversas sobre o plano de governo que será divulgado nas eleições de 2020.