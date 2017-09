Alemanha faz 6 a 0 na Noruega e fica a um empate da Copa do Mundo de 2018

A Alemanha ficou muito perto de assegurar seu lugar na Copa do Mundo de 2018 nesta segunda-feira. Ao golear a Noruega por 6 a 0, a atual campeã mundial garante a classificação para jogar na Rússia com apenas um empate na próxima rodada das Eliminatórias Europeias.

Com oito vitórias em oito jogos, o time alemão segue com aproveitamento de 100% na competição. E exibe o melhor ataque, empatado com a Bélgica, ambas as seleções com 35 gols. O resultado desta segunda deixou os alemães perto do Mundial porque chegaram aos 24 pontos, contra 19 da Irlanda do Norte, a segunda colocada do Grupo C.

Nas Eliminatórias Europeias, somente o melhor colocado de cada chave avança direto à Copa do Mundo. Os segundos colocados vão disputar uma repescagem entre si para decidirem as últimas vagas na Rússia. Com cinco pontos de vantagem sobre a Irlanda do Norte, a Alemanha só precisa de um empate, faltando duas rodadas para o fim da competição, porque enfrentará justamente a Irlanda na próxima rodada.

Com poucas mudanças no time, incluindo a volta de Khedira, o time alemão não teve qualquer problema para se impor em campo em Stuttgart, nesta segunda. Logo aos nove minutos, os anfitriões já abriam o placar. Em uma pela esquerda, Hector cruzou para Özil bater forte para as redes. A defesa norueguesa pediu impedimento de Werner, atacante alemão que estava em posição duvidosa e atrapalhou a visão do goleiro Jarstein. O árbitro ignorou a reclamação.

Sete minutos depois, Özil recebeu em boa posição dentro da área e deu passe preciso para Draxler ajeitar com cuidado, girar rápido sobre quase na marca do pênalti e bater para o gol. Aos 20, Kroos investiu pela esquerda e acionou Müller, que deu passe de letra para finalização certeira de Werner.

O quarto gol veio com nova assistência de Müller para Werner. Aos 39, ele cruzou da direita na área e o atacante escorou de cabeça. No segundo tempo, Goretszka aumentou a contagem logo aos 4, ao escorar, de cabeça, outro cruzamento. Em lance semelhante, Mario Gomez escorou levantamento de Kimmich e marcou em cabeçada para o gol: 6 a 0.

Ainda sonhando com a vaga direta na Copa, a Irlanda do Norte fez a lição de casa ao derrotar a República Checa por 2 a 0, diante de sua torcida, em Belfast. Jonny Evans e Chris Brunt marcaram os gols dos anfitriões, que chegaram aos 19 pontos.

Em terceiro lugar neste mesmo Grupo C, o Azerbaijão fez sua parte ao golear San Marino por 5 a 1, em casa, e chegou aos 13 pontos. O resultado, contudo, não manteve as chances da equipe. O Azerbaijão não pode mais alcançar a Irlanda do Norte, que tem seis pontos de vantagem e leva vantagem no primeiro critério de desempate: venceu os dois confrontos diretos.