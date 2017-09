Ciclista é baleado no antebraço por adolescente na zona oeste de SP

Um homem de 45 anos foi baleado no antebraço depois de ter sua bicicleta roubada na Rua Miralta, em Alto de Pinheiros, zona oeste da cidade de São Paulo, na manhã de domingo, 3. Um adolescente de 16 anos, responsável pelo crime, foi apreendido pela polícia e será encaminhado para a Fundação Casa para cumprir medida socioeducativa. Já a vítima está internada no Pronto Socorro da Lapa, também na zona oeste.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a bicicleta foi roubada na Avenida das Nações Unidas. Policiais faziam patrulhamento na região e foram chamados por um grupo de pessoas para atender a vítima, que estava baleada, no chão. Após buscas, identificaram o jovem, que confessou o ato infracional. Foi encontrado com ele um revólver calibre 38 com a numeração raspada. A arma foi encaminhada para o Instituto de Criminalística (IC).

O caso foi registrado como ato infracional de roubo e tentativa de homicídio no 14º Distrito Policial (Pinheiros).