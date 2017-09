Helen Ganzarolli diz que já foi para casa em prantos por causa de Lívia Andrade

A atriz e apresentadora Helen Ganzarolli afirmou no Programa Silvio Santos do último domingo, 3, que já foi ofendida e deixou os estúdios do SBT chorando por declarações da colega de trabalho Lívia Andrade.

O desabafo de Helen ocorreu durante o quadro Jogo dos Pontinhos, em que Lívia é uma das juradas. “A Lívia já me ofendeu e eu já fui embora daqui chorando”, contou Helen. “É o jeito dela. Ela é mais razão, e a Flor, mais emoção”, disse, ao completar que Lívia é “mais fria” e mencionar a outra jurada da atração e também apresentadora, Florina Fernandez.

Helen fez a revelação pouco antes de Silvio Santos comentar sobre suas intenções em relação a Lívia quando ela chegou à emissora. “Tinha fantasias muito íntimas com relação a você, mas como você estava quase casada, transferi a paixão para a Helen, pra ser consolador dela. Quando você se separou do seu marido, estava abatida, pensei que ia poder te dar atenção.” “A fila anda”, respondeu a também apresentadora e modelo.

Sobre a rixa com Flor, Lívia observou que não dá ouvidos a quem não gosta dela, após Silvio perguntar: “Nenhuma das duas tem cara de ‘sapatão’. Por que estão brigando se nenhuma ganha tão pouco?” “Você virou o maior treteiro da televisão”, retrucou Lívia. “Não dou ouvido para quem não gosta de mim. O que há entre eu e a Flor é espaço. Pra mim esse lance de ataque é falta de passarinho, de periquita ou de pomba rola.”