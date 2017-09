A Prefeitura de Mauá está com inscrições abertas para o concurso gastronômico. Serão premiadas as três melhores receitas, de acordo com regulamentos que estipulam além do sabor, a nutrição do prato apresentado. As inscrições estão abertas de 4 até 22 de setembro e podem participar do concurso entidades sociais, beneficiários de programas e projetos sociais e estudantes de nutrição, matriculados na FAMA (Faculdade de Mauá). Os vencedores deverão receber como prêmios itens de cozinhas e eletrodomésticos.

O concurso tem como objetivo promover a alimentação saudável, econômica e sustentável e a qualidade de vida das pessoas, disseminando o conceito de utilização integral do alimento, base do Programa de Educação Alimentar e Nutricional da Secretaria de Segurança Alimentar.

A competição acontecerá em duas etapas. Na primeira, a disputa acontecerá por categoria. Assim, entidades sociais, estudantes e beneficiários terão disputa direta e os melhores de cada categoria competirão entre si na etapa final. A decisão acontecerá em 18 de outubro, no Espaço Cerâmica, em Mauá.

As inscrições para o 4º Concurso Gastronômico – deverão ser obrigatoriamente realizadas na Secretaria de Segurança Alimentar, situada na Rua Rio Branco, nº 808, Centro – Mauá, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A ficha de inscrição estará disponibilizada no endereço eletrônico www.maua.sp.gov.br. Dúvidas e esclarecimentos serão realizados pelo e-mail seg.alimentar@maua.sp.gov.br ou pelo telefone 4519-8556.