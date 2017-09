Seguindo os excelentes resultados das turmas, formadas em Santo André e São Bernardo, o Singular passa a ofertar também em sua unidade de São Caetano, a partir de 2018, o Ensino Médio Tarde (Acadêmico).

Com esta opção, as famílias passam a ter mais uma alternativa para adequar a rotina conforme suas preferências, sem abrir mão da qualidade do ensino e atendendo, por exemplo, às necessidades daqueles estudantes que participam de outras atividades no período da manhã e dos pais que não se sentem seguros em deixar seus filhos estudarem no período da noite.

O curso também será contemplado com o uso do material Anglo e os alunos terão à disposição modernos recursos tecnológicos, utilizados e aplicados de maneira inteligente que complementam as aulas ministradas pelos professores em sala, além dos Plantões que esclarecem dúvidas sobre vestibular, simulados do Enem e dos principais processos seletivos do país, além do Singular Idiomas e muito mais .

O Colégio Singular São Caetano está localizado na rua Santa Rosa, 305 – Centro – e mais informações: (11)4330-4822