Os Dias Eram Assim: Renato teme que Lucas não o aceite como pai

Renato (Renato Góes) descobriu há pouco tempo que é pai de Lucas (Xande Valoi), seu filho com Alice (Sophie Charlotte), que foi criado por Vitor (Daniel de Oliveira). Em conversa com Vera (Cassia Kis), o médico desabafa e diz que tem medo do menino não aceitá-lo como pai…

“Não imaginei que ele fosse me dar um abraço, me chamar de pai. Mas tô com medo de o Lucas nunca me aceitar.”

Renato diz que gostaria de ter uma chance para provar que pode ser um bom pai, mas sabe que o filho ama Vitor: “Ele idolatra o Vitor”

Vera entende os sentimentos do filho, mas o conforta: “Vai ter sua chance. E eu também vou ter a minha chance de ser avó dele. Nada como um dia depois do outro, Renato”, afirma Vera.

