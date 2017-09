A Sociedade Carnavalesca Embaixadores da Maloca do Barbosa preparam sua Folia fora de época para festejar o início da primavera. No dia 23 de setembro, o grupo fará um aperitivo a partir das 11h, na Concha Acústica, no Centro de Santo André (Praça do Carmo). Serão variadas apresentações com finalização do Cortejo Carnavalesco pelas ruas da cidade com o tema Carnamaloca – Alegria e Diversidade.