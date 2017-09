Para os jovens que desejam desenvolver-se nas áreas de Engenharia, Administração e Design, a partir desta terça-feira (05/9), o Instituto Mauá de Tecnologia abre suas inscrições para o vestibular 2018. Neste ano, os candidatos poderão optar por realizar a prova em duas datas diferentes: 15 ou 18 de novembro.

Aqueles que desejarem participar da prova em 15 de novembro deverão realizar a inscrição no site da Mauá (www.maua.br/vestibular) até 13 de novembro. Já quem for realizar a prova em 18 de novembro deve inscrever-se até 16 de novembro. O valor para a efetivação do vestibular é de R$ 90.

Vagas

Estarão abertas mais de 1.210 vagas para início em 2018. Os interessados podem inscrever-se em até duas opções de cursos que a Mauá oferece: Administração (diurno), Design (diurno e noturno) e Engenharia (diurno e noturno) no campus de São Caetano.

Para os estudantes que optarem pelo curso de Engenharia, a área a seguir será escolhida apenas no ato da matrícula para a 2.ª série e as opções oferecidas são: Alimentos, Civil, Computação, Controle e Automação, Elétrica, Eletrônica, Mecânica, Produção e Química.

Bolsas

Em comemoração ao aniversário de 56 anos da Mauá, a se completarem em dezembro, serão oferecidas bolsas de estudos integrais para os candidatos que atingirem os melhores resultados no processo seletivo de 2018. No total, são 56 bolsas, das quais três serão distribuídas aos primeiros colocados nas aéreas de Design, Administração e Engenharia. As demais 53 bolsas contemplarão os candidatos mais bem colocados por ordem de classificação, independentemente do curso.

“Procuramos jovens que desejem desenvolver-se como protagonistas de suas próprias histórias, que valorizem a multiplicidade de conhecimentos, a atitude empreendedora e a inovação, para que conosco, utilizando de toda estrutura e competência que a Mauá vem construindo nos últimos 56 anos, coloquem em prática soluções de real valor para a sociedade”, comenta o prof. Dr. José Carlos de Souza Junior, reitor do Centro Universitário do Instituto Mauá de Tecnologia.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone 0800 019 3100, de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e aos sábados, das 8h às 14h, ou pelo e-mail relacionamento@maua.br.

Vestibular Mauá 2018

Período de Inscrição: 05/09 a 13/11 para a prova em 15/11/2017 ou 05/09 a 16/11 para a prova em 18/11/2017.

Horários das provas: 15/11, às 8h; 18/11, às 14h.

Inscrição: exclusivamente pelo site www.maua.br/vestibular

Taxa de inscrição: R$ 90.