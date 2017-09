No próximo sábado (09), às 15h, o Atrium Shopping, em Santo André, traz uma diversão garantida para todas as idades. O show interativo reúne mágicas envolventes, truques e ilusionismos inesperados. Em vários momentos, a plateia será convidada a fazer parte do show.

A atração faz parte do Teatrinho no Atrium, programação fixa e gratuita criada pelo Shopping, para entreter as crianças e famílias com espetáculos teatrais, contação de histórias, brincadeiras, entre outros.

Teatrinho no Atrium com Show de Mágica

Sábado, 09 de Setembro, às 15h

Local: Praça de Alimentação

Classificação: livre

Gratuito