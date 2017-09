EUA e Seul concordam em retirar restrições sobre mísseis da Coreia do Sul

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, concordaram em retirar restrições ao desenvolvimento de mísseis mais potentes, além do envio de um de um sistema de defesa de mísseis para a Coreia do Sul, segundo comunicado do gabinete da presidência do país.

Trump e Jae-in conversaram por telefone pela primeira vez após o último teste nuclear da Coreia do Norte. Eles também concordaram, segundo o comunicado, que a ação do regime de Pyongyang foi uma grave provocação “sem precedentes”. Fonte: Associated Press.