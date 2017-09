Chris Evans reencontra seu cachorro e publica vídeo do momento

O ator Chris Evans postou um vídeo no Twitter neste domingo, 3, mostrando o reencontro com seu cachorro. O pet fez festa quando o dono voltou para casa, após ter passado dez semanas fora gravando um filme. “Depois de 10 longas semanas”, escreveu Evans na legenda do tuíte com o vídeo no qual Dodge aparece pulando em cima do ator e o lambendo sem parar. O ator norte-americano adotou o cachorro em abril deste ano quando gravou cena do filme “Gifted” dentro de um canil de animais para adoção.