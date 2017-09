Em festa de coroação, Juliana Paes chama atenção de Crivella para carnaval do Rio

Na madrugada de domingo, 3, Juliana Paes foi oficialmente coroada como rainha de bateria da Grande Rio para o Carnaval 2018. Visivelmente emocionada, ela fez um breve discurso de agradecimento e falou sobre os “tempos difíceis” do carnaval ao se referir ao corte de verba feito pelo prefeito do Rio, Marcelo Crivella (PRB), para as escolas.

“Sei que esse ano o carnaval passa por tempos difíceis. Tomara que nosso prefeito, até lá, saiba entender que carnaval é uma festa da arte, é uma festa da cultura e é uma festa do amor e precisa do apoio, sim, da prefeitura. A gente precisa disso, o turismo que a gente traz é lindo, a energia que a gente bota na Marquês de Sapucaí não tem preço que pague”, disse a atriz.

Coroada por Paloma Bernardi, que esteve à frente dos ritmistas da escola de samba nos desfiles de 2016 e 2017, a atriz de “A Força do Querer” foi ovacionada pelo público ao subir no palco sob os gritos de “Bibi, Bibi!”.

“Ano que vem ia fazer dez anos que eu não piso na avenida à frente de uma bateria. Todo mundo me pergunta, quando falei que queria voltar: ‘por que resolveu voltar?’. Um dos motivos, com toda humildade, é porque posso fazer muita gente sorrir na avenida, principalmente aqui de (Duque de) Caxias”, disse. “Não sei mais se eu sei sambar, mas eu vou tentar, vou dar meu melhor”, afirmou.

No Instagram, a atriz relembrou o momento com uma foto da coroação ao lado de Paloma. “Ah! Ainda não me recuperei, foi tão lindo! Paloma Bernardi, que bom receber de mãos tão amigas e carinhosas tamanho regalo! Foi uma honra!”, escreveu Juliana na legenda.