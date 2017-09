Coreia do Norte deve respeitar resoluções do Conselho de Segurança, diz China

O representante permanente da China na Organização das Nações Unidas, Liu Jieyi, afirmou nesta segunda-feira no Conselho de Segurança da ONU que a Coreia do Norte deve respeitar as resoluções do órgão. A declaração é dada após no domingo o regime de Pyongyang realizar um teste nuclear, desrespeitando resoluções anteriores do principal órgão da entidade internacional.

A China é a principal aliada da Coreia do Norte, mas também tem feito críticas ao programa nuclear e de mísseis do país. Ao mesmo tempo, a autoridade chinesa ressaltou que “nunca permitiremos o caos nem guerra na Península Coreana”, em uma advertência contra o risco de uma eventual guerra na região, que poderia resultar em milhões de refugiados norte-coreanos seguindo para o território chinês.

O diplomata da China disse que defende simultaneamente a paz na região e também o fim da presença de armas nucleares na Península Coreana. Ao mesmo tempo, Pequim tem insistido na necessidade do diálogo para tratar do assunto.

Outros países, como o Reino Unido, mostraram-se mais céticos quanto à capacidade de avanços na diplomacia com o regime norte-coreano. O representante permanente do Reino Unido na ONU, Matthew Rycroft, disse na reunião do Conselho de Segurança sobre o teste nuclear norte-coreano que não há sinal de que Pyongyang deseja de fato negociar.