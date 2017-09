É preciso adotar medidas mais fortes possíveis contra Coreia do Norte, dizem EUA

A embaixadora dos Estados Unidos na Organização das Nações Unidas, Nikki Haley, afirmou nesta segunda-feira durante reunião do Conselho de Segurança que os integrantes do órgão máximo da ONU precisam adotar neste momento “as medidas mais fortes possíveis” contra a Coreia do Norte. A reunião é realizada na sede do Conselho de Segurança, após o teste nuclear norte-coreano no domingo. “A paciência de nosso país não é ilimitada e nos defenderemos”, advertiu a autoridade. “É preciso dizer um basta ao regime norte-coreano.”

Em sua fala, Haley fez um histórico do comportamento do regime de Pyongyang nas últimas décadas. “A Coreia do Norte tem desafiados resoluções da ONU há 20 anos”, afirmou a autoridade do governo do presidente Donald Trump, ao listar as várias ações de testes de armas norte-coreanos e as resoluções correspondentes da ONU. Segundo a autoridade americana, a Coreia do Norte não tem mostrado compreensão das responsabilidades que as potências nucleares possuem. “É hora de exaurir todos os meios diplomáticos possíveis”, argumentou ela, para quem o programa nuclear norte-coreano “está mais avançado do que nunca”.

A embaixadora afirmou que os EUA olharão para todos os países que fazem negócios com a Coreia do Norte como apoiadores do regime de Kim Jong Un. Ontem, Trump ameaçou no Twitter interromper todo o comércio com qualquer país que faça negócios com a Coreia do Norte.

Haley disse também que aparentemente a Coreia do Norte se prepara para outro lançamento de míssil intercontinental, em sua argumentação sobre a necessidade de que os membros do Conselho de Segurança imponham mais medidas contra o regime de Pyongyang.