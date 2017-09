Colômbia vai assinar cessar-fogo com Exército de Libertação Nacional

O presidente da Colômbia Juan Manuel Santos anunciou que o governo assinará um acordo bilateral de cessar-fogo com o último grupo guerrilheiro do país, o Exército de Libertação Nacional (ELN), nesta segunda-feira, uma semana antes da visita do papa Francisco ao país.

De acordo com Santos, o acordo será assinado em Quito, no Equador, onde as negociações com o ELN têm acontecido desde fevereiro. O cessar-fogo entra em vigor no dia 1º de outubro.

Santos afirmou também que o acordo valerá até 12 de janeiro e pode ser renovado conforme as negociações avançam.

No ano passado, o governo fechou um acordo de paz com um grupo guerrilheiro muito maior, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), o que rendeu ao presidente colombiano um prêmio Nobel da Paz. Fonte: Associated Press.