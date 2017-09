Em dia de aversão externa e feriado nos EUA, Bovespa abre em leve queda

A Bovespa abriu em queda nesta segunda-feira, 4, como indicava o Ibovespa Futuro, e mostra-se alinhada à aversão a risco no exterior. O temor de um confronto militar entre EUA e Coreia do Norte voltou com força após o sexto teste nuclear do governo de Pyongyang. “O Ibovespa continua bastante ‘esticado’ valorizado o que abre espaço para uma realização de lucros. Mas o fato é que o índice ainda está no ‘canal de alta'”, afirmou um operador do mercado de ações.

As análises gráficas apontam manutenção da tendência de valorização no curto prazo, com o indicador em direção aos 73.500 pontos, a máxima histórica.

Nesta segunda-feira, feriado pelo Dia do Trabalho nos Estados Unidos, os mercados financeiros operam sem a referência de Manhattan. Em razão disso, a expectativa na Bolsa brasileira é de um pregão de baixo giro financeiro.

Às 10h25, o Ibovespa recuava 0,17% aos 71.712,45 pontos. Na abertura, todas as blue chips exibiram sinal negativo. Perto do horário acima, os papéis da Petrobras estavam com variação levemente positiva.

“A Bolsa está experimentando uma troca de mãos. Quem comprou antes tem condições de realizar lucros. E quem não comprou aproveita para entrar, enquanto o índice segue na tendência de alta”, afirmou o profissional acima.

Voltando à Bolsa, um destaque de alta do índice à vista neste início de sessão é a ação da JBS. O papel está entre as maiores valorizações da carteira depois de a J&F, holding que reúne os negócios dos controladores da empresa, anunciar no sábado a venda da Eldorado Celulose para a Paper Excellence (PE) por R$ 15 bilhões.

Em evento em São Paulo, o presidente da República em exercício, Rodrigo Maia (DEM), defendeu uma decisão rápida do Legislativo sobre uma eventual segunda denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o presidente Michel Temer. “Parece que haverá segunda denúncia. Devemos analisar com todo respeito e decidir de forma rápida para avaliar as mudanças que o País precisa”, disse.