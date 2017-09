Abradilan: vendas de distribuidores de medicamentos crescem 10,2% no 1º semestre

As vendas de medicamentos no canal de distribuição cresceram 10,2% no primeiro semestre de 2017 ante igual período do ano anterior, de acordo com dados da Associação Brasileira de Distribuição e Logística de Produtos Farmacêuticos (Abradilan). As vendas medidas ao preço final para o consumidor somaram R$ 7 bilhões entre janeiro e junho.

Em quantidade de unidades vendidas, o crescimento foi menor. Houve alta de 2,2% na comparação anual, chegando a 497,1 milhões de unidades de medicamentos.

Os distribuidores atendem 82% das farmácias do Brasil. A demanda por produtos nesse canal é considerada forte, especialmente entre os medicamentos genéricos, conforme afirmou em nota Juliano Vinhal, presidente da Abradilan.