O curso gratuito de Medição e Autoconhecimento, que acontece em Diadema, está com inscrições abertas para duas turmas. Serão 40 vagas para a primeira classe, que terá início em 15 de setembro no Parque Ecológico Fernando Vitor de Araújo Alves (Eldorado), e 30 vagas para a segunda, realizada a partir do dia 16, no Parque do Paço (Centro).

O curso tem duração de dois meses. As aulas no Eldorado acontecem duas vezes por semana, das 9h30 às 11h. Já a turma da região central será aos sábados, das 9h às 12h. Durante o curso, serão apresentados temas sobre autoconhecimento para a reflexão e, ao final do encontro, a prática de meditação ao ar livre e próximo da natureza, como os parques onde serão realizados os encontros.

Entre os benefícios da meditação estão o relaxamento e alívio das tensões; equilíbrio mental e emocional; harmonia e paz interior; melhora de concentração, sistema imunológico e redução de pressão arterial; redução de stress e ansiedade; e desenvolvimento da intuição, auto-observação e discernimento.

O curso é uma parceria entre Fundo Social, Associação Gnóstica de Estudos Antropológicos Culturais Arte e Ciência (AGEACAC) e Secretaria de Meio Ambiente, e faz parte das ações do Projeto Diademais Saúde.

Os interessados podem se inscrever pelo telefone (11) 9 8667-7661 ou pela fanpage da AGEACAC, entidade de ministrará o curso.

Serviço

Turma 1 – Parque Ecológico Fernando Vitor de Araújo Alves. Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 145 – Eldorado

Início em 15 de setembro de 2017, aulas às quartas e sextas-feiras, das 9h30 às 11h

Turma 2 – Parque do Paço / Espaço Guaraná. Entrada pela Rua Almirante Barroso, 111 – Vila Santa Dirce

Início em 16 de setembro de 2017, aulas aos sábados, das 9h às 12h.