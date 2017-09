Taxas futuras de juros rondam a estabilidade em dia de feriado nos EUA

Os juros futuros operam perto da estabilidade na manhã desta segunda-feira, 4, com viés de alta diante das renovadas preocupações envolvendo a Coreia do Norte, que realizou no domingo seu sexto e maior teste nuclear. Internamente, os investidores estão na expectativa por uma segunda denúncia criminal contra o presidente Michel Temer e pelo desenrolar da pauta econômica no Congresso ao longo dos próximos dias.

O giro é fraco em virtude do feriado pelo Dia do Trabalho nos Estados Unidos.

Pouco antes do fechamento deste texto, o DI para janeiro de 2019 estava em 7,83%, na máxima, de 7,80% no ajuste de sexta-feira, enquanto o DI para janeiro de 2020 marcava 8,61%, de 8,59%, e o vencimento para janeiro de 2021 apontava 9,24%, de 9,21% na véspera.