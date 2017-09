O EC São Bernardo (foto) está nas semifinais do Campeonato Paulista da Segunda Divisão. Na tarde desse domingo (03/09), o Cachorrão venceu o Taquaritinga pelo placar de 1 a 0, no Estádio Baetão em São Bernardo. Como tinha perdido pelo mesmo placar no jogo de ida, os donos da casa avançaram por ter a melhor campanha entre as duas equipes.

Com a classificação garantida, o EC São Bernardo irá enfrentar o Osasco FC nas semifinais. O outro duelo será entre Manthiqueira e União Mogi. Os confrontos foram definidos de acordo com as campanhas somando-se as três fases disputadas até agora. As datas, locais e horários das semifinais vão ser definidos nesta segunda-feira na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF).