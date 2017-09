Jornal estatal da China descarta embargo comercial contra a Coreia do Norte

Um jornal do Partido Comunista da China, o Global Times, pediu que o governo do país evite impor um embargo total aos produtos da Coreia do Norte. De acordo com editorial do diário, um embargo levaria a uma guerra.

O Global Times disse que o teste nuclear realizado no domingo foi “outra escolha errada feita por Pyongyang” e violou resoluções do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. O Ministério do Meio Ambiente da China diz que dados de monitoramento de radiação não mostraram um impacto gerado pelo teste até o início desta segunda-feira.

Além disso, um importante pesquisador chinês apoiado pelo governo, Lu Chao, afirmou que a China deve concordar com mais sanções contra sua aliada Coreia do Norte, após o mais recente teste nuclear. Lu enfatizou, contudo, que o diálogo continua a ser necessário, referindo-se especificamente aos Estados Unidos.

“Os EUA devem adotar ações específicas e sinceras em relação à Coreia do Norte, em vez de fazer ameaças maiores”, disse Lu, integrante da Academia de Ciências Sociais chinesa. Fonte: Associated Press.