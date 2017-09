Governo exclui de bloqueio custos com censos e defesa civil

O Ministério do Planejamento excluiu da lista de gastos suspensos no Poder Executivo neste ano as “despesas relacionadas aos censos demográfico e agropecuário e a ações de defesa civil”. A decisão está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 4.

Em julho, dentro dos esforços para reduzir as despesas de custeio administrativo, o governo decidiu frear alguns tipos de gastos nos ministérios. Com isso, uma portaria do Ministério do Planejamento suspendeu, até o fim do ano, a realização de novas contratações relacionadas a aquisição e locação de imóveis, veículos e máquinas e equipamentos.

A suspensão alcança a aquisição de veículos de representação, de transporte institucional e de serviços comuns, mas não se aplica, por exemplo, a imóveis destinados à reforma agrária e aqueles administrados pelo Ministério da Defesa ou pelos Comandos da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, nem à aquisição de veículos de representação para uso exclusivo do presidente e vice-presidente da República.

Agora, com a nova portaria, os gastos com os dois censos feitos pelo IBGE e com defesa civil também ficaram de fora do bloqueio.

Diárias e passagens

A portaria desta segunda ainda revoga uma outra do Planejamento publicada em fevereiro deste ano, a de número 28. Além de tratar de novas contratações de bens e serviços, a portaria anulada fixava os limites da despesa anual a ser empenhada com a concessão de diárias e passagens.