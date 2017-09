IPC-S desacelera nas 7 capitais avaliadas pela FGV na 4ª quadrissemana de agosto

O Índice de Preços ao Consumidor – Semanal (IPC-S) desacelerou em todas as sete capitais pesquisadas na quarta quadrissemana de agosto na comparação com a terceira leitura do mês, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) na manhã desta segunda-feira, dia 4. O índice geral arrefeceu para 0,13%, de 0,33% anteriormente. Em julho, o IPC-S havia marcado 0,38%.

Salvador (-0,01% para -0,29%) e Recife (-0,10% para -0,26%) aprofundaram a deflação no período. As outras cinco cidades reduziram seu ritmo de alta entre a terceira e a quarta quadrissemana de agosto, conforme as seguintes variações: Brasília (0,48% para 0,37%), Belo Horizonte (0,34% para 0,24%), Rio de Janeiro (0,30% para 0,11%), Porto Alegre (0,57% para 0,36%) e São Paulo (0,38% para 0,18%).