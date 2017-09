Tite faz teste com Roberto Firmino e Fernandinho no treino da seleção em Manaus

Sem mais a euforia do público na Arena Amazônia, em Manaus, a seleção brasileira realizou neste domingo o segundo e último treinamento em solo brasileiro antes de enfrentar a Colômbia, nesta terça-feira, em Barranquilla, pela 16.ª e antepenúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018, que será na Rússia.

Com os portões fechados, o técnico Tite comandou o primeiro treinamento coletivo na visita à capital do Amazonas e testou o atacante Roberto Firmino e o volante Fernandinho nos lugares de Gabriel Jesus e Casemiro, respectivamente, no time considerado titular em atividade de campo reduzido.

Assim como ocorreu diante dos 36.125 manauaras na atividade do último sábado, a seleção encarou uma tarde de forte calor em Manaus, com a agravante do horário, visto que no dia anterior os trabalhos começaram às 18h14 locais (19h14 de Brasília), já quase sem a presença do sol, enquanto que neste domingo os jogadores entraram no gramado às 15h35 locais, em tarde ensolarada, mas com nuvens, e temperatura de 34ºC.

O meia-atacante Philippe Coutinho, que entrou bem e marcou contra o Equador, seguiu no time entre os considerados reservas. Outra novidade foi a presença do zagueiro Jemerson, que chegou na madrugada deste domingo e já participou da atividade ao lado de Rodrigo Caio. Os goleiros Cássio, com os titulares, e Ederson, com os reservas, completaram os times. O titular Alisson treinava separado com Taffarel, o preparador de goleiros. A movimentação durou aproximadamente 20 minutos aos olhos da imprensa, que se retirou em seguida.

O mini coletivo começou com orientações de Tite. De longe se ouvia a palavra “passe”, além de orientações em momentos de posse de bola da defesa reserva, sob pressão de Neymar, Roberto Firmino e William. O pouco tempo de atividade diante das câmeras serviu para deixar uma dúvida no ar com as possíveis alterações no time titular, mas foi insuficiente para identificar uma possível mudança de postura.

A seleção tinha voo marcado para Barranquilla às 21 horas locais (22 horas de Brasília) deste domingo. O treino desta segunda-feira na cidade colombiana será às 16h30 no horário de Brasília. Colômbia e Brasil fazem o confronto das melhores seleções destas Eliminatórias às 17h30 de terça, no estádio Roberto Meléndez, em Barranquilla.