Assalto no Rio acaba com suspeito morto e refém ferido após cerco policial

Um assalto na zona sul do Rio terminou com um suspeito morto e um refém ferido num tiroteio com policiais. Um policial reformado que tentara evitar o roubo também foi baleado.

Segundo informações da Polícia Militar, um agente patrulhava a Praia do Flamengo em uma motocicleta, na tarde deste domingo, quando foi alertado de que criminosos balearam um policial reformado que reagiu a uma tentativa de assalto no bairro. O policial e uma equipe de guardas da operação Aterro Presente foram até o local, mas foram surpreendidos por dois assaltantes já num carro roubado. Os bandidos atiraram contra os agentes de segurança e fugiram levando como refém o dono do automóvel, em direção ao Túnel Marcelo Alencar, no centro da cidade.

A polícia organizou um cerco aos assaltantes e conseguiu interceptar o carro na região central da cidade. Um dos assaltantes se entregou. Segundo a polícia, o outro suspeito reagiu à abordagem, houve troca de tiros, e o homem morreu baleado no local. A vítima do roubo foi ferida por um disparo no ombro e levada por uma ambulância do Corpo de Bombeiros para o Hospital Municipal Souza Aguiar, também no centro.

A ocorrência foi registrada na 9ª Delegacia de Polícia.