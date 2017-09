Acidente de trânsito resulta em um policial baleado e outro preso

Um acidente de trânsito resultou em um policial baleado e outro preso por tentativa de homicídio em Campo Grande, na zona oeste carioca, na noite de sábado, 2. O preso é o PM Cândido da Silva Junior, lotado no Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope). Ele atirou contra o policial civil Deivisson Vila da Silva, que trabalha na 35ª DP (Campo Grande), durante uma discussão após a batida.

De acordo com nota da Polícia Civil, o acidente envolveu Deivisson e um parente de Cândido, que não estava presente quando ocorreu a batida. O PM estava de folga e foi chamado para tentar acalmar os envolvidos na discussão. O policial civil, segundo o texto, se identificou e afirmou que estava desarmado.

A chegada de Cândido provocou o contrário do esperado. A briga cresceu, porque a família do PM estava em maior número, segundo nota da Polícia Civil. O PM fez disparos contra Deivisson, que estava acompanhado da mulher. O policial civil foi atingido na perna e passou por uma cirurgia no Hospital Rocha Faria, em Campo Grande. Seu estado de saúde segue estável. A mulher do policial civil, cujo nome não foi divulgado, pulou em um rio para escapar dos tiros.

Cândido foi preso em flagrante por dupla tentativa de homicídio. A Corregedoria da Polícia Militar foi acionada para acompanhar o caso e Cândido foi levado para a Unidade Prisional da PM, em Niterói, na região metropolitana, sob escolta da própria PM. A reportagem não conseguiu contato com advogados do acusado.