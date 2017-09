Congresso dos EUA deve atrelar ajuda do Harvey ao aumento do teto da dívida

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, disse hoje que pediu para que o Congresso combinasse um pacote de ajuda de US$ 7,9 bilhões para as regiões afetadas pela tempestade Harvey ao aumento do limite de empréstimo do país, afirmando que era hora de “colocar a política de lado” para que as vítimas no Texas consigam a ajuda que precisam.

“O presidente e eu acreditamos que isso pode ser atrelado ao financiamento para o Harvey. Nossa prioridade é garantir que o estado consiga o dinheiro”, disse. “Isso é importante e, para fazermos isso, precisamos garantir o aumento do limite da dívida”.

Trump planeja se encontrar com líderes congressistas de ambos partidos nesta semana, ao passo em que OS legisladores retornam a Washington após o recesso de verão.

As reservas de dinheiro do governo estão baixas porque o limite da dívida já foi atingido, e o Tesouro está usando várias medidas para cobrir as despesas. A princípio, Mnuchin havia dito que o Congresso precisava aumentar o limite da dívida de US$ 19 trilhões ate 29 de setembro para evitar um default catastrófico, permitindo que o governo possa pegar mais dinheiro emprestado para pagar suas obrigações. Mas hoje ele disse que o prazo mudaria.

“Sem elevar o teto da dívida, eu não estou confortável de que vamos conseguir o dinehiro que precisamos neste mês para reconstruir o Texas”, disse o secretário do Tesouro.

Ao ser questionado sobre as ameaças de Trump de paralisar o governo caso o Congresso não inclua o financiamento para o muro na fronteira com o México, Mnuchin disse que a ajuda às vítimas da tempestade Harvey era “o primeiro objetivo de Trump agora”.

O pedido de ajuda de Trump adicionaria US$ 7,4 bilhões aos cofres da Agência Federal para Administração de Desastres, além de garantir US$ 450 milhões para financiar empréstimos de emergência para pequenas empresas.

Um adicional de US$ 5 bilhões a US$ 8 bilhões poderia ser incluído na lei de gastos que o Congresso deve passar nas próximas semanas para financiar o governo a partir de outubro. Fonte: Associated Press.