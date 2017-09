França é vaiada ao empatar sem gols contra Luxemburgo pelas Eliminatórias da Copa

A França deixou o gramado do estádio municipal de Toulouse vaiada pela sua torcida após o surpreendente e decepcionante empate em 0 a 0 contra a seleção de Luxemburgo, neste domingo, pela oitava rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2018, que será na Rússia. Já os adversários comemoraram o resultado como se conquistassem um título.

Os luxemburgueses conseguiram uma façanha histórica para o futebol do país. Em 136.º lugar no ranking de seleções da Fifa – entre 208 nações -, eles não arrancavam ao menos um empate diante dos franceses – campeões mundiais de 1998 e em 10.º na listagem da entidade – desde 1914. A França havia vencido todos os 14 jogos oficiais contra Luxemburgo até aqui.

Mesmo passando em branco no placar, os franceses massacraram os adversários – que têm a pior defesa do grupo – durante toda a partida. Foram inúmeras oportunidades perdidas nas 31 finalizações da seleção da casa, que tinha uma linha ofensiva poderosíssima formada por Griezmann, Mbappé, Pogba e Giroud.

Luxemburgo chegou apenas três vezes ao gol de Lloris, mas quase decretou o vexame francês ao colocar uma bola na trave aos 33 minutos do segundo tempo, em jogada de Gerson Rodrigues. O jovem, de 22 anos, de origem cabo-verdiana, disparou pela esquerda e entrou na área. Sem marcação, ele tocou de perna direita para tirar do goleiro, mas a bola caprichosamente bateu na trave esquerda. No rebote, a defesa francesa conseguiu afastar o perigo.

Apesar do fiasco, a França retomou a liderança isolada do Grupo A do qualificatório europeu para o Mundial da Rússia. O time chegou aos 17 pontos, um a mais que a Suécia – que goleou a Bielo-Rússia por 4 a 0 na rodada. A Holanda, que bateu a Bulgária por 3 a 1, está em terceiro na chave, com 13.

Ainda restam duas rodadas para o encerramento das Eliminatórias na Europa. No dia 7 de outubro, a França terá pela frente a seleção da Bulgária, fora de casa. A Suécia enfrentará Luxemburgo dentro de seus domínios, enquanto que a Bielo-Rússia receberá a Holanda.

A rodada final do qualificatório será disputada três dias depois, quando a França encerrará a sua participação – e tentará definir a sua presença na Copa – em casa, diante da Bielo-Rússia. Holanda e Suécia farão um confronto direto em Amsterdã. Já Luxemburgo se despedirá das Eliminatórias diante de sua torcida contra a Bulgária.