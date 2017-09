Santos folga para recuperar forças diante de maratona nas próximas semanas

O elenco do Santos deverá retomar a rotina de treinos na tarde desta segunda-feira no CT Rei Pelé, na Baixada Santista, com vistas ao clássico diante do Corinthians, no próximo dia 10 (domingo), às 16 horas, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, pela 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Levir Culpi decidiu dar mais uma folga ao grupo, neste domingo – já havia concedido descanso entre segunda e quarta-feira passada -, para recuperar a equipe que terá uma maratona pela frente a partir do confronto diante do líder do Brasileirão. Serão cinco jogos em apenas 13 dias.

Depois de enfrentar o Corinthians, o time santista ainda terá dois duelos contra o Barcelona, de Guayaquil, do Equador, pelas quartas de final da Copa Libertadores (nos dias 13 e 20), além de Botafogo (dia 16) e Atlético Paranaense (dia 23) pelo Nacional.

Em terceiro lugar na tabela de classificação do Brasileirão com 38 pontos, o Santos acredita que a vitória contra o time corintiano terá um peso psicológico na perseguição, além de reduzir a distância entre ambos para nove pontos. A goleada do Grêmio (5 a 0) sobre o Sport no último sábado também pressiona os santistas, pois o time gaúcho agora soma 43 pontos, elevando a diferença entre ambos para cinco.

Para o clássico, Levir Culpi terá pelo menos um desfalque certo: o zagueiro David Braz, suspenso. Em seu lugar, o treinador deverá utilizar o jovem Gustavo Henrique, que retornou recentemente à equipe após um longo período afastado devido à uma grave lesão no joelho. O jogador foi testado no time titular durante os treinos da semana.

Outra novidade entre os titulares santistas no clássico do próximo final de semana poderá ser a entrada de Thiago Ribeiro no ataque. O jogador, de 30 anos, está prestes a completar 100 jogos pelo Santos, marca que pode ser atingida caso ele entre em campo contra o Corinthians.

“É uma alegria grande poder completar 100 jogos pelo Santos. Todo jogador quer alcançar essa marca por um clube. É sempre um orgulho, um motivo para se alegrar. Eu fico feliz de estar próximo de completar esse feito. Queremos conseguir a classificação à semifinal da Libertadores e seguir pensando jogo a jogo no Brasileiro, buscando tirar essa vantagem do Corinthians para continuarmos fortes nos dois campeonatos”, afirmou Thiago Ribeiro.