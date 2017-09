Trump, China, Rússia e líderes globais condenam teste nuclear da Coreia do Norte

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assim como autoridades dos governos da Rússia, Coreia do Sul, França e inclusive China condenaram o sexto teste com bomba nuclear realizado pela Coreia do Norte neste domingo. A China é o maior parceiro comercial de Pyongyang.

O governo da Coreia do Norte confirmou na tarde de hoje (horário local) que realizou com sucesso o teste de uma bomba de hidrogênio mais avançada, carregada em um míssil de longo alcance. Segundo emissora estatal, o teste foi ordenado pelo líder do país, Kim Jong Un.

Trump reagiu ao que chamou de “grande teste nuclear” afirmando que a Coreia do Norte é uma nação “desonesta” cujas “palavras e ações continuam sendo muito hostis e perigosas” para os EUA. Em seu perfil no Twitter, disse que o país asiático “se tornou uma grande ameaça e constrangimento para a China, que tem tentado ajudar mas com pouco sucesso”. Trump afirmou ainda que a “Coreia do Sul está percebendo, como eu disse, que sua conversa de apaziguamento com a Coreia do Norte não funcionará”. “Eles só entendem uma coisa”, complementou, sem dar mais detalhes.

O presidente francês Emmanuel Macron condenou a ação “nos termos mais fortes possíveis”. Em comunicado oficial, convocou os membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas para reagir rapidamente à nova violação das leis internacionais por Pyongyang. Macron disse que a comunidade internacional deve tratar a nova provocação de Pyongyang com a “máxima firmeza” a fim de trazê-lo de volta ao caminho do diálogo e dissuadi-lo dos programas nuclear e de mísseis.

O ministro de Relações Exteriores da Rússia afirmou em comunicado que o teste merece a “máxima condenação”. Defendeu também diálogo imediato e negociações como as únicas formas de resolver os problemas da península da Coreia, incluindo o nuclear. O ministro reafirmou estar pronto para participar das negociações, inclusive “no contexto da implementação do plano russo-chinês”. Por esta proposta, a Coreia do Norte suspenderia seus testes nucleares e de lançamento de mísseis e, em troca, EUA e Coreia do Sul suspenderiam seus exercícios militares conjuntos.

O ministro de Relações Exteriores da China também condenou o teste em comunicado, expressando “firme oposição e forte condenação” à atividade e demandando que a Coreia do Norte “pare de tomar ações equivocadas que deterioram a situação”.

A Coreia do Sul afirmou que pretende responder à Coreia do Norte com as medidas mais severas possíveis. O diretor do Departamento Nacional de Segurança do país, Chung Eui-yong, afirmou que o presidente Moon Jae-in buscará todas as medidas diplomáticas disponíveis, incluindo novas sanções do Conselho de Segurança da ONU. Segundo Eui-yong, Moon também discutirá com o governo dos EUA formas de utilizar os “meios estratégicos mais fortes” de que dispõem os norte-americanos para isolar completamente Pyongyang.

Mais cedo, o gabinete presidencial da Coreia do Sul informou que o conselheiro do departamento de Segurança Nacional dos EUA, H. R. McMaster conversou por telefone durante 20 minutos com Chung Eui-yong uma hora após o teste.

Para um especialista em Coreia do Norte da China, o teste foi conduzido para prejudicar o ambiente do encontro dos Brics, grupo formado pelas principais potências emergentes globais: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. As lideranças destes países se reunirão na segunda e na terça-feira na cidade de Xiamen, no sul da China. Para ele, a Coreia do Norte tem demonstrado que não teme qualquer pressão, o que deixa poucas opções para outros países. Fonte: Associated Press.