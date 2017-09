Rodovias Anhanguera e Fernão Dias têm lentidão

O motorista enfrenta lentidão pela pista expressa da Rodovia Anhanguera, na altura do quilômetro 56, por conta das obras para a construção de viaduto na região da rodoviária de Jundiaí. A despeito das obras e da lentidão, não há interdição da pista, informa a Autoban, empresa privada que administra as rodovias Anhanguera e Bandeirantes, que está com trânsito bom nos dois sentidos.

O motorista também enfrenta lentidão do quilômetro 939 ao 934 da federal Fernão Dias na direção de Minas Gerais. De acordo com a Autopista Fernão Dias, a morosidade é consequência de obstáculos na pista neste trecho.

Nas demais rodovias federais e estaduais que cortam o Estado de São Paulo, o tráfego segue normal. O Sistema Anchieta Imigrantes tem trânsito bom tanto no sentido de quem desce para o Litoral quanto para quem retorna à capital paulista.O sistema está com operação normal (5X5) com a descida sendo feita pelas pistas sul da Rodovia Anchieta e da Imigrantes.

As estaduais Castello Branco e Raposo Tavares seguem com boas condições de tráfego nos dois sentidos bem como as rodovias adjacentes administradas pela Viaoeste. As federais Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, e Regis Bittencourt, que liga a capital paulista ao sul do País, operam com tranquilidade.