O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), anunciou neste sábado (02/09) obras no bairro Bom Pastor, Vila Luzita e Jardim Santa Cristina.

Entre os três bairros, segundo o prefeito, o destaque vai para a intervenção na Vila Luzita. Após desabamento parcial em muro de arrimo entre a rua Mombaça e Cocais, em janeiro, o local passará por total revitalização e em até 120 dias contará com contenção, talude, nova passagem, escada com corrimão e melhorias na iluminação. Para a microintervenção, será investido cerca de R$ 1 milhão destinado pelo Fundo de Desenvolvimento Urbano.

A reclamação de moradores para a realização de obras foi alvo de diversas reportagens do RD. Confira vídeo: Abandono da rua da vila Luzita permanece; espaço vira ponto de tráfico de drogas.

No bairro Bom Pastor, as melhorias serão feitas no córrego existente na rua Sarina. No local, a Prefeitura atenderá demanda dos moradores, que pediam a construção de uma ponte que liga à rua Felício Pedroso. O espaço passará por total alteração, com limpeza do córrego feito pelo Semasa, além de novo passeio e sarjeta. A estimativa é que os trabalhos sejam concluídos em até 90 dias.Já na rua Araribá, na altura do número 362, localizada no Jardim Santa Cristina, as microintervenções serão feitas em até 30 dias. O local passará a contar com novo asfalto com os trabalhos de recapeamento e também receberá atenção em sua iluminação.

Para o prefeito, todos as melhorias hoje são possíveis de serem feitas devido à nova forma que a administração tem administrado os recursos da cidade. “Foi possível a retomada do nosso progresso graças ao choque de gestão e todo pacote de austeridade fiscal, que tem permitido que a Prefeitura pouco a pouco retome a capacidade de investimento. Tínhamos obras mais emergenciais, como a do Bom Pastor, e a da Mombaça era uma demanda dos moradores desde a década de 1990 que eles já nem esperavam mais que fosse sair. São pequenas obras e pequenas ações que vamos fazendo que no dia a dia vão melhorando a vida das pessoas”, apontou Paulo Serra.