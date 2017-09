Rodrigo Minotauro, um dos maiores pesos-pesados da história da competição e atual embaixador da marca no Brasil, o peso-galo do UFC (Ultimate Fighting Championship), esteve presente neste sábado (02/09) em Santo André para promover evento da organização esportiva. Rodrigo Minotauro, um dos maiores pesos-pesados da história da competição e atual embaixador da marca no Brasil, o peso-galo do UFC (Ultimate Fighting Championship), esteve presente neste sábado (02/09) em Santo André para promover evento da organização esportiva.

Diversos atletas de destaque com passagem por Santo André foram homenageados no Paço Municipal. Os lembrados foram o Guarda Municipal Wendell Aparecido da Silva, que no mês passado se tornou campeão de taekwondo no World Police & Fire Games 2017 (WPFG); os skatistas Gabriel Fortunato e Vanderley Arame; o atleta de BMX Caio Rabisco; a secretária adjunta de Esporte e Prática Esportiva, Laís Elena; o primeiro brasileiro a conquistar medalha olímpica no boxe, Servílio de Oliveira; e Esquiva Falcão, primeiro boxeador brasileiro a conquistar uma medalha de prata nas Olimpíadas, em 2012.

Após as homenagens, os atletas e ex-atletas tiveram um momento de descontração com um bate-papo e Rodrigo Minotauro apresentou uma aula aberta de luta em tatame montado no paço. O evento faz parte do Tour das Letras, que fica em Santo André até o dia 10 de setembro, quando viaja para Santos.

"Santo André sempre foi reconhecida como uma das cidades do esporte em São Paulo. Já morei por aqui e tenho uma academia também. Sabemos do potencial esportivo da cidade. Obrigado pela receptividade que tiveram com a equipe do UFC, com o evento que passa por diversas cidades do mundo. Conseguimos trazer as letras para cá e homenagear esses grandes atletas que a cidade já teve", apontou o lutador Rodrigo Minotauro.

Para o prefeito Paulo Serra, um evento feito pelo UFC é importante para colocar a cidade em evidência. “Estamos resgatando a tradição esportiva que a cidade tem. Para cada real investido no esporte, economizamos na saúde e na segurança, além de ajudar na educação das crianças. É um investimento baixo para o retorno que tem. O UFC trazendo um evento para Santo André mostra um pouco da nossa grandiosa história de tradição no esporte, é um símbolo do município”, disse.

Um dos atletas que tiveram história na cidade é Esquiva Falcão. O medalhista olímpico se mudou para a cidade em 2008, onde morou por aproximadamente três anos. O lutador conta que a sensação de ser homenageado após ganhar o mundo é de orgulho por toda sua história. “Santo André faz parte da minha vida pela época que a seleção brasileira era daqui. Minha caminhada foi muito difícil até conquistar a medalha e hoje quero ser campeão do mundo. Aqui na cidade eu me sinto em casa e é muito legal ter esse momento com os fãs para poderem tirar foto e contar um pouco da conquista”, contou o lutador.

Banco de Alimentos

Um dos benefícios que o evento trará para a cidade é a arrecadação de alimentos para o Banco de Alimentos de Santo André. A partir do dia 17 de setembro, seis academias credenciadas farão a arrecadação de 1kg de alimento não perecível em troca de um ingresso para a pesagem entre os lutadores do UFC Fight Night SP, que acontecerá em Santos no dia 27 de outubro.

UFC Fight Night

O último UFC no Brasil em 2017 acontecerá no dia 28 de outubro, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. O UFC Fight Night terá como destaque a luta entre Derek Brunson e Lyoto Machida. O evento marca o retorno do ex-campeão Machida ao octógono depois de 18 meses afastado. O brasileiro faz a luta principal da noite contra o americano Brunson, atual número 7 dos médios. Esta será a quarta passagem da organização pela capital paulista.