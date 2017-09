EUA: enchentes inundam pelo menos cinco depósitos de resíduos tóxicos

Enchentes inundaram pelo menos cinco depósitos de resíduos tóxicos altamente contaminados perto de Houston, no Estado norte-americano do Texas, o que está despertando preocupações de que a poluição possa se espalhar para outros locais da região. Alguns desses lugares só podem ser acessados por barco neste momento. A área metropolitana de Houston é há muito tempo um centro da indústria petroquímica dos EUA e abriga mais de uma dúzia de locais que integram o chamado Superfund, programa da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA, na sigla em inglês) responsável por limpar algumas das áreas mais contaminadas do país e responder a emergências ambientais, derramamentos de óleo e desastres naturais.

A porta-voz da EPA Amy Graham disse que não pode dar detalhes imediatos sobre quando os especialistas da agência inspecionariam os locais da área de Houston. Ela disse na sexta-feira que equipe da EPA havia vistoriado dois outros locais do Superfund no município de Corpus Christi e não encontrado nenhuma contaminação significativa. “Vamos começar a avaliar outros locais depois que as águas da inundação recuem nessas áreas”, disse Amy.

As ameaças para a saúde humana e os animais selvagens a partir de águas que inundam os sites do Superfund variam muito dependendo dos contaminantes específicos e das concentrações envolvidas. Relatório da EPA apontou risco de que as enchentes possam transportar e espalhar materiais tóxicos em uma área mais ampla. Não há uma maneira de estimar imediatamente a quantidade de solo contaminado do local que poderia ter sido carregada para outros lugares. De acordo com a EPA, o solo dos depósitos de resíduos contém dioxinas e outras toxinas duradouras ligadas a defeitos congênitos e câncer. Fonte: Associated Press.