O mês de setembro reserva boas opções de shows para quem mora em São Paulo ou para quem pretende viajar para a capital paulista. Dentre as várias atrações, há, por exemplo, a apresentação que Philip Glass fará de maneira gratuita no Auditório Ibirapuera, além das atrações do aguardado festival São Paulo Trip, que acontecerá no Allianz Parque, a Arena do Palmeiras.

Confira as sugestões abaixo:

DEVENDRA BANHART

Representante da cena freak folk, o cantor e compositor americano é conhecido pelas canções intimistas e por mesclar idiomas em suas letras. Tropical Butantã (2.500 lugares). Av. Valdemar Ferreira, 93, 3031-0393. 12 de setembro, 21h. R$ 180/R$ 300. Vendas pelo site: www.ticketload.com

5 SECONDS OF SUMMER

Os australianos mostram aqui o poder de seu som pop, antes da apresentação no Rock In Rio. Espaço das Américas (8.000). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 14 de setembro, 21h. R$ 240/R$ 450. Cc.: todos. Cd.: todos. Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

PHILIP GLASS

Aos 80 anos, o compositor permanece como uma referência da música contemporânea. Depois de um show na Sala São Paulo, em 16 de setembro (R$ 250), ele faz show gratuito com suas peças e estudos. Auditório Ibirapuera. Plateia externa. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. 17 de setembro, 18h. Grátis.

PET SHOP BOYS

Com mais de 25 anos de carreira, a banda toca canções de seu mais recente álbum, Super, lançado em 2016, além de seus grandes sucessos. Espaço das Américas (8.000 lug). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 19 de setembro, 22h. R$ 240/R$ 450. Cc.: todos. Cd.: todos. Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

NANDO REIS

Enquanto roda o Brasil ao lado de Gilberto Gil e Gal Costa, o artista faz show sozinho, com seus grandes sucessos. Tom Brasil (1.800 lug). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. 21 de setembro, 22h. R$ 100/R$ 250. Cc.: todos. Cd.: todos.

THE WHO

Após longa espera, os fãs poderão assistir à lendária banda, uma das atrações do São Paulo Trip, ao lado de Alter Bridge e The Cult. Allianz Parque. Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca. 21 de setembro, 16h (abertura de portões). R$ 300/ R$ 780. Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

MARTINHO DA VILA

Ele apresenta as músicas do álbum ‘De Bem com a Vida’, seu primeiro de inéditas em nove anos. ‘Sou Brasileiro’ e a faixa-título estão entre as novidades. Além disso, ‘Choro Chorão’ e ‘Muita Luz’ ganham releituras. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 22 e 23 de setembro, 21h30. R$ 180/R$ 280. Cd.: todos. Cd.: todos.

BON JOVI

Na segunda noite do São Paulo Trip, o destaque fica para o show do grupo, que tem abertura do duo americano The Kills. Allianz Parque. Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca. 23 de setembro, 16h (abertura de portões). R$ 300/R$ 780. Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

AEROSMITH

Na terceira noite do São Paulo Trip, a atração principal é o Aerosmith, banda de Steven Tyler. O grupo Def Leppard abre a noite. Allianz Parque. Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca. 24/9, 16h (abertura de portões). R$ 300/R$ 780. Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

GUNS N’ ROSES

A banda e Alice Cooper encerram o São Paulo Trip. Enquanto Cooper apresenta seu teatro do horror, a turma de Axl Rose executa hits como Paradise City. Allianz Parque. Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca. 26 de setembro, 16h (abertura de portões). R$ 300/R$ 780. Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

IVETE SANGALO

Uma das grandes representantes do axé, a cantora interpreta seus grandes sucessos. Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 29 de setembro, 23h30. R$ 140/R$ 220. Cc.: todos. Cd.: todos.