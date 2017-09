Brexit: UE diz que debate sobre comércio só virá após avanços no orçamento

O chefe da Comissão de Orçamento da União Europeia, Guenther Oettinger, disse que não é possível negociar com o Reino Unido sobre o comércio pós-Brexit a menos que os dois lados avancem “em questões fundamentais”, incluindo os futuros pagamentos a Bruxelas.

Oettinger afirmou também, em entrevista ao periódico Welt am Sonntag, que questões envolvendo os direitos dos cidadãos europeus no Reino Unido e a fronteira marítima com a Irlanda do Norte também precisam avançar antes de que qualquer conversa sobre relação comercial. O bloco econômico é o maior parceiro comercial da Grã Bretanha.

A autoridade da UE afirmou que, em 2013, os britânicos aceitaram contribuir com o orçamento do bloco até o fim de 2020. Na entrevista, publicada neste sábado, ele disse que Londres deve fazer novos pagamentos até 2023.

Nesta semana, entretanto, o governo britânico já afirmou que não vai contribuir mais com o orçamento da UE após o Brexit, previsto para março de 2019.