Valentino Rossi se recupera bem e deixa hospital após passar por cirurgia

O italiano Valentino Rossi recebeu alta na manhã deste sábado depois de ter sido operado na madrugada de quinta-feira. O multicampeão da MotoGP sofreu fraturas na perna direita, mas se recuperou bem e foi liberado para completar a recuperação em casa.

Depois de passar uma noite em um hospital de Ancona, “as condições do piloto melhoraram suficientemente para que ele deixasse o hospital. O italiano teve uma boa noite de descanso no hospital e se sentiu bem para retornar para casa esta manhã (de sábado)”, publicou a equipe Yamaha em comunicado.

O lendário piloto sofreu fraturas na tíbia e na fíbula da perda direita e foi hospitalizado na quinta-feira. As lesões ocorreram após um grave acidente durante um treino de enduro, perto da cidade de Urbino, em seu país.

“Tive uma boa noite, dormi e me senti bem esta manhã. Os médicos me visitaram e deram o OK para eu ir para casa, onde poderei descansar ainda melhor. Começarei a recuperação o mais depressa possível e veremos como meu corpo reagirá antes de tomar qualquer decisão”, comentou o piloto, que agradeceu ao staff do hospital em Ancona e aos amigos que o visitaram. “Como disse ontem (sexta), farei tudo para retornar o quanto antes.”

O cirurgião Raffaele Pascarella, que comandou a operação, informou que o procedimento realizado em Rossi – utilizou um pino de metal para fixar os ossos fraturados – costuma exigir um período de recuperação de pelo menos 40 dias.

Assim, é praticamente certo que Rossi ficará fora das duas próximas provas do Mundial. E, mesmo que dispute a corrida marcada para o dia 15 de outubro, no Japão, ele vê as chances de brigar por um sonhado oitavo título na elite da motovelocidade ficarem mais reduzidas. O piloto é atualmente o quarto colocado da Moto GP, com 157 pontos, 26 atrás do seu compatriota Andrea Dovizioso, hoje líder pela Ducati.

O veterano de 38 anos foi campeão pela primeira vez na elite das motos em 2001, quando a categoria ainda era chamada de 500cc, antes de faturar na sequência os títulos das temporadas de 2002, 2003, 2004, 2005, 2008 e 2009. Ele ainda acumula dois troféus em duas categorias de base, nas quais triunfou em 1997 na 125cc e em 1999 na 250cc.