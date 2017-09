O dono da construtora Valor, Eduardo Lopes de Souza, afirmou, em delação, ter negociado com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, compra de cargo no governo do Paraná em troca de mesada de R$ 15 mil, em 2015, quando ele era deputado. Ministério da Saúde diz que Barros “está à inteira disposição para esclarecimentos quando tiver acesso ao inteiro teor da suposta delação, reafirmando sua lisura no exercício da função pública”.