México ganha do Panamá e se torna o quinto país a garantir vaga na Copa do Mundo

A Copa do Mundo de 2018, que será disputada na Rússia, teve nesta sexta-feira o seu quinto participante definido. Depois de Brasil, Irã e Japão, além dos próprios russos por serem o país-sede, a seleção do México obteve a sua classificação ao derrotar o Panamá por 1 a 0, no estádio Azteca, na Cidade do México, em jogo pela sétima rodada do hexagonal decisivo das Eliminatórias da Concacaf (Américas do Norte e Central e Caribe).

O gol da classificação da equipe comandada pelo técnico colombiano Juan Carlos Osorio, ex-São Paulo e Atlético Nacional, foi marcado por Hirving Lozano, aos oito minutos do segundo tempo. Com 17 pontos, o México lidera de forma isolada a tabela de classificação do hexagonal decisivo das Eliminatórias e não pode mais ser alcançado pelo quarto colocado, que irá disputar uma repescagem contra um representante da Ásia – os três primeiros garantem a vaga direta.

Neste momento, Estados Unidos e Honduras estão empatados com oito pontos na terceira e quarta colocações, respectivamente, mas apenas um deles poderá empatar com o México, já que ambos se enfrentarão nesta terça-feira, com mando hondurenho, pela oitava rodada do qualificatório da Concacaf.

Para chegar nesta situação mais complicada, a seleção norte-americana teve uma péssima atuação nesta sexta-feira e perdeu em casa para a Costa Rica por 2 a 0 – com dois gols de Ureña, um em cada tempo da partida realizada na cidade de Nova York. Os costarriquenhos, em segundo lugar com 14 pontos, estão mais perto da classificação ao Mundial – que pode vir com uma vitória em casa sobre o México, nesta terça.

Já Honduras fez bonito e ganhou de Trinidad & Tobago por 2 a 1, fora de casa, em Port of Spain. López e Elis marcaram para os visitantes no primeiro tempo e Jones fez o de honra dos trinitinos, em cobrança de pênalti, na segunda etapa.

Na tabela de classificação, o Panamá ainda segue com chances de classificação, pois está em quinto lugar com sete pontos. Nesta terça-feira, em casa, precisará ganhar de Trinidad & Tobago.