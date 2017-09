Nigéria goleia Camarões por 4 a 0 e se aproxima de vaga na Copa do Mundo de 2018

A sexta-feira das Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2018, que será na Rússia, foi repleta de gols e resultados inesperados pela terceira rodada da fase final. O de maior destaque foi a goleada da Nigéria sobre Camarões, a atual campeã continental, por 4 a 0, em casa, pelo Grupo B, que a colocou muito perto de garantir uma vaga no Mundial.

A surpreendente goleada da Nigéria foi construída com dois gols em cada tempo. No primeiro, Odion Ighalo abriu o placar aos 29 minutos e John Obi Mikel fez o segundo, aos 43. Na segunda etapa, o atacante Victor Moses anotou o terceiro aos 11 e Kelechi Iheanacho fechou o marcador aos 32.

Com 100% de aproveitamento nesta fase final, a Nigéria lidera o Grupo B com nove pontos e muita vantagem para o segundo colocado, que é justamente Camarões com dois. Zâmbia e Argélia têm um cada e se enfrentam neste sábado no complemento da terceira rodada. Caso haja empate, os nigerianos dependerão apenas de mais uma vitória para obter a vaga antecipadamente – na África, apenas os primeiros colocados das cinco chaves se classificarão ao Mundial.

Quem também aplicou uma goleada nesta sexta-feira foi a seleção de Marrocos, que fez 6 a 0 no Mali e assumiu a liderança do Grupo C com cinco pontos. Tem um a mais que a Costa do Marfim, que neste sábado encara o Gabão, terceiro com dois, como visitante.

No Grupo A, a liderança isolada está com a Tunísia, que no confronto direto contra a República Democrática do Congo (ex-Zaire) venceu por 2 a 1, em casa, e chegou a nove pontos, contra seis dos congoleses. Na terça-feira acontecerá o duelo da volta e os tunisianos poderão ficar bem perto da Copa do Mundo com mais um triunfo.

Já a África do Sul perdeu uma boa chance de liderar isoladamente o Grupo D. Fora de casa, perdeu para Cabo Verde por 2 a 1 e segue empatado com Burkina Faso com quatro pontos. Neste sábado, Senegal e Burkina Faso se enfrentarão em Dakar e um novo líder será conhecido, já que os senegaleses estão em terceiro lugar com três pontos, mesma pontuação de Cabo Verde.

Por fim, no Grupo E, a tradicional seleção de Gana ficou mais distante de uma vaga no Mundial. Nesta sexta-feira, apenas empatou com o Congo por 1 a 1, dentro de casa, e está agora cinco pontos atrás da líder Uganda.