Santo André tem 40% de iluminação pública com 30 anos de uso

Cerca de 40% das 52 mil luminárias de ruas Santo André tem aproximadamente 30 anos de uso, percentual que representa aproximadamente 20 mil postes. Os dados foram apresentados na tarde desta sexta-feira (01/09) pelo prefeito Paulo Serra (PSDB), que anunciou o relançamento do programa “Banho de Luz”, com a finalidade de trocar todos esses pontos em um período de 20 a 24 meses.

O chefe do Executivo diz que grande parte das luminárias mais antigas tem eficiência em cerca de 20% da capacidade ideal em vias da cidade. Uma lâmpada LED também pode gerar economia de 50% de energia, embora o prefeito destaque a relação custo e benefício dos novos equipamentos. “Um ponto de luz pode gastar a mesma coisa, mas ilumina 20% que um novo vai iluminar. Então se trata mais no ganho da eficiência”, descreve.

Iniciado pela gestão do ex-prefeito Carlos Grana (PT), a primeira versão do “Banho de Luz” trocou 12 mil luminárias, sendo 8,5 mil por vapor metálico em vias secundárias, enquanto 3,5 mil têm equipamentos de LED nas vias principais da cidade, chamadas de “corredores brancos”. Alguns pontos que já contam com a nova tecnologia são o Parque Celso Daniel, avenidas das Nações, Capitão Mário Toledo de Carvalho, das Nações, Vieira de Carvalho entre outras.

Entretanto, a gestão petista – que teve Serra como secretário Mobilidade Urbana, Obras e Serviços Públicos por dois anos e meio – não obteve êxito em modernizar toda iluminação pública em Santo André. Por essa razão, o prefeito destaca que a retomada do “Banho de Luz” visa aumentar a iluminação em vias restantes e equipamentos públicos, além de substituir materiais obsoletos e dar maior agilidade nos atendimentos às solicitações de moradores.

Essa primeira etapa do programa custará R$ 8 milhões, oriundos da arrecadação da CIP (Contribuição de Iluminação Pública), embutida nas contas de luz, que acumulou R$ 51,9 milhões em 2016. Serra diz que a retomada agora da proposta ocorreu devido ao esvaziamento de recursos do Fundo Municipal de Iluminação Pública por parte da gestão anterior, mas a situação financeira voltou a ganhar fôlego ao longo do ano.

Até o fim de dezembro, 4 mil luminárias serão substituídas nos bairros Vila Curuçá, Parque das Nações, Bangu, Jardim Stella, Jardim Jamaica, Jardim Oriental e Jardim Cristiane. “Aproveitamos o tempo (desde o começo do ano) para fazer o diagnóstico (da iluminação pública), melhorar o sistema, para quando voltar ao programa de modernização, a equipe fazer a média (de trocas) de 1 mil pontos por mês”, diz o prefeito.

Atualmente, a Prefeitura recebe, em média, 1 mil reclamações mensais sobre problemas com luminárias. Em caso de problemas de iluminação pública, o munícipe pode ligar ao telefone 0800-774-2100. O atendimento é feito todos os dias em período integral e o morador recebe o número de protocolo e pode ser informado sobre a conclusão do pedido via SMS.

Ao término da primeira fase, o governo projeta em seguida mais uma etapa com 20 mil pontos, a fim de chegar à totalidade de luminárias substituídas. A troca de equipamentos de iluminação será realizada pela mão de obra do governo, que conta com quadro de aproximadamente 40 funcionários. Já a manutenção do sistema é feita pela terceirizada Terwan Engenharia de Eletricidade Indústria e Comércio, contratada por Grana em 2013.