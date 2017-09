L’Oréal demite modelo transgênero

A modelo transgênero Munroe Bergdorf foi retirada de uma campanha que celebrava a diversidade promovida pela marca L’Oréal no Reino Unido após comentários considerados racistas terem sido publicados em suas redes sociais.

De acordo com o jornal Daily Mail, Munroe teria publicado a seguinte mensagem: “Honestamente, eu não tenho mais energia para falar sobre a violência racial das pessoas brancas. Sim, de TODAS as pessoas brancas”. Posteriormente, a publicação foi deletada.

O fato tomou grande repercussão, e a conta oficial da L’Oréal do Reino Unido no Twitter informou o fim do vínculo com a modelo: “L’Oréal é campeã da diversidade. Comentários de Munroe Bergdorf estão em desacordo com nossos valores, e por isso decidimos terminar nossa parceria com ela”.

Munroe, por sua vez, revoltou-se e publicou textos no Facebook explicando que as frases foram “tiradas de contexto”, e que se referiu aos ataques racistas ocorridos em Charlottesville há algumas semanas.

“Quando constatei que ‘Todas as pessoas brancas são racistas”, eu estava me referindo ao fato de que a sociedade ocidental, como um todo, é um sistema baseado em supremacia branca – feito para beneficiar, priorizar e proteger pessoas brancas antes de qualquer um de qualquer outra raça. Sem saber, pessoas brancas são socializadas para serem racistas a partir de seus nascimentos. Não é algo genético. Ninguém nasce racista”, escreveu.

Em seguida, a modelo também propôs um boicote à L’Oréal: “Esta marca de maquiagem não se preocupa com nada além de dinheiro. Eu convoco vocês a boicotar a L’Oréal Paris. Não consigo expressar como estou desapontada com todo o time em lidar com frases que foram completamente tiradas de contexto”, escreveu.