No episódio deste sábado (2), Fred e sua tripulação partem em busca do tesouro do galeão espanhol. Leopoldina convida Anna para ser sua secretária de governo. Dom Pedro e Chalaça conseguem o apoio de muitas províncias do interior de São Paulo. Thomas e Sebastião tramam contra Leopoldina. Domitila sugere que Francisco vá ao encontro de Dom Pedro, e Benedita conta a Felício. Ubirajara decide manter em segredo a origem de Piatã, para que o rapaz seja o Pajé da aldeia. Libério conquista sua liberdade e pensa em resgatar outras pessoas com a ajuda de Matias e Cecília. Schultz desconfia de Greta, que segue envenenando Wolfgang. Germana, Elvira e Licurgo sabotam a taberna de Hugo. Durante a revista das tropas, Leopoldina e Anna sofrem um atentado, comandado por Thomas.