No episódio deste sábado (2), Rubinho se emociona com o presente de Bibi. Caio confidencia a Selma que a Polícia está pronta para invadir a comunidade dominada por Rubinho. Selma questiona Caio sobre Bibi. Simone confronta Dita sobre acobertar as atitudes de Silvana. Ritinha despista as desconfianças de Zu. Ruy e Zeca se lembram da profecia do índio. Cibele briga com Ruy por causa de Ivana. Ruy revela a Dantas que Cibele fez um exame de DNA em Ruyzinho sem o seu consentimento. Rubinho se insinua para Carine e presenteia Bibi. Garcia pede a Aurora que não apresente Rubinho a Elvira. Irene acredita que Garcia esteja instalado na casa de Aurora. Ritinha procura Jeiza. Alan aconselha Jeiza a conversar com Zeca. Jeiza descobre que Zeca e Ritinha se beijaram.